ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2025 | POCHI MA BUONI SU RAI1 PER LA SCALA 6,4% CANALE 5 SORRIDE TRA CADUTA LIBERA 24,1% RUOTA 30% E MILIONARIO 22,4%
ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2025 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 7 dicembre 2025 con la prima delle Scala a Milano, il ritorno di Caduta Libera e di Chi Vuol Essere Milionario. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Pres. Prima della Scala – x Una Lady Macbeth del Distretto di Mcensk – x Tg1 – x Una Lady Macbeth del Distretto di Mcensk – x Dopo Prima della Scala – x Sposa in Rosso – 5. 🔗 Leggi su Bubinoblog
