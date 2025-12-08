ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2025 • DOMENICA •. Gli ascolti tv di domenica 7 dicembre 2025 con la prima delle Scala a Milano, il ritorno di Caduta Libera e di Chi Vuol Essere Milionario. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina in Famiglia – x Tg1 – x UnoMattina in Famiglia – x Check Up – x A Sua Immagine – x + x Santa Messa – x Angelus – x Linea Verde – x + x Tg1 + Libri – x + x Pres. Domenica In – x Domenica In – x Domenica In – x Domenica In: I Saluti di Mara – x Pres. Prima della Scala – 1676 13.30 Una Lady Macbeth del Distretto di Mcensk (17:58-21:57) – 1011 6. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 7 DICEMBRE 2025: POCHI MA BUONI SU RAI1 PER LA SCALA (6,4%), CANALE 5 SORRIDE TRA CADUTA LIBERA (24,1%), RUOTA (29,9%) E MILIONARIO (22,4%)