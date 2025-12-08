Ascolti tv 7 dicembre 2025 | Lady Macbeth del distretto di Mcensk Chi vuol essere milionario Che tempo che fa La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Ascolti tv di domenica 7 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ Lady Macbeth del distretto di Mcensk” contro “ Chi vuol essere milionario “. Chi ha vinto la sfida relativa all’audience TV di ieri? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Lady Macbeth del distretto di Mcensk vs Chi vuol essere milionario – Auditel ieri sera, domenica 7 dicembre 2025. Sfida Rai1 e Canale 5: “Lady Macbeth del distretto di Mcensk” contro “Chi vuol essere milionario”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondisci con queste news
Al 7,2% gli ascolti del TgLa7 del 4 dicembre, quando è stata intervistata la segretaria dem. 6,8% per la premier - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti TV 1 dicembre: #Sandokan ha stravinto contro il #GrandeFratello, la sfida tra La ruota e Affari tuoi Vai su X
Ascolti tv ieri 7 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 7 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di domenica 7 dicembre 2025. Segnala mam-e.it