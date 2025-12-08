Arzano fiammata dalla stufa | ustionate quattro persone Ci sono anche due bambini

Incendio in casa ad Arzano. Tragedia sfiorata per quattro persone, due adulti, e due minori, rimaste ustionate alle gambe dal fuoco sprigionato da una stufa a bioetanolo che stavano utilizzando per riscaldarsi all’interno di un appartamento in via Don Sturzo.   Sul posto . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

arzano fiammata stufa ustionateFiammata da una stufa, 4 persone ustionate nel Napoletano: c’è anche un bambino di 6 anni - In quattro in ospedale a Napoli: marito, moglie, il figlio di 6 anni ed un nipote di 16 anni. Scrive fanpage.it

