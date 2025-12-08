Arrivano gli anolini solidali

Parmatoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prodotti dalle mani di quasi tremila volontari in un’incredibile staffetta di solidarietà che ha coinvolto dieci Comuni della provincia, gli anolini solidali sono finalmente in vendita. Chi vorrà portarli in tavola, li potrà acquistare da oggi in tutti i Conad di Parma e provincia, fino a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

arrivano anolini solidaliGli anolini solidali si tingono di gialloblù: Bernabè, Circati e la Cini alle prese con pasta, ripieno e stampino - Foto: star crociate, municipali, dipendenti di Chiesi e ... - Primi "cuochi" i dipendenti del Comune e quelli di Chiesi e Glaxo. Come scrive gazzettadiparma.it

