Arrivano gli anolini solidali

Prodotti dalle mani di quasi tremila volontari in un’incredibile staffetta di solidarietà che ha coinvolto dieci Comuni della provincia, gli anolini solidali sono finalmente in vendita. Chi vorrà portarli in tavola, li potrà acquistare da oggi in tutti i Conad di Parma e provincia, fino a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

