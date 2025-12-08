Arriva il Chelsea Palladino | Serve la partita perfetta Ed elogia De Ketelaere | Mi rivedo in lui

L’Atalanta si appresta ad affrontare il Chelsea a Bergamo, cercando di riprendersi dalla recente sconfitta di Verona. In vista della sfida, l’allenatore Palladino sottolinea l’importanza di giocare la partita perfetta e si concentra sull’importanza di De Ketelaere, di cui si dice molto soddisfatto. Una sfida cruciale per risalire in classifica e dimostrare il proprio valore.

Bergamo. Per ripartire dopo la difficile serata di Verona, l’ Atalanta si prepara alla sfida con il Chelsea. Come era stato già due settimane fa con l’Eintracht, la Champions League può fare da volano per la risalita. Con i Blues Raffaele Palladino gioca forse la sfida più prestigiosa della sua carriera in termini di nobiltà internazionale dell’avversario, ma anche uno spareggio importante per fare un altro passo avanti verso le prime 8, traguardo più che realistico. In conferenza stampa alla vigilia il tecnico ha parlato di come la squadra ha analizzato la sconfitta di Verona e di come ha reagito alla stessa, si è concentrato sulla crescita di Charles De Ketelaere, presente al suo fianco, e ha evidenziato la grande forza dell’avversario di domani sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it