ARK Raiders | Il Progetto Spedizione porta in gioco tante novità

Il 6 dicembre 2025 ha rappresentato una data simbolica per i Predoni di ARC Raiders. Una nuova finestra di partenza sta per aprirsi e per molti è l’occasione perfetta per abbandonare Speranza e rinascere con un’identità diversa. Partire significa lasciarsi alle spalle i limiti della città e inseguire qualcosa di più grande: avventura, rischio, libertà. Qualunque sia la motivazione, la decisione di mettersi in viaggio ha una radice comune, quella voglia di cambiamento che definisce ogni predone. Il Progetto Spedizione, dopo un leggero rinvio, sarà attivo tra il 17 e il 22 dicembre. Durante quei sei giorni ogni giocatore potrà scegliere se salire sulla propria Carovana e lasciare definitivamente la Cintura di Ruggine. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - ARK Raiders: Il Progetto Spedizione porta in gioco tante novità

Altre letture consigliate

Il progetto alla base della Honda Gold Wing Tour moderna nasce da una riprogettazione totale avviata diversi anni fa, quando Honda decise di spostare in avanti la posizione di guida, rendere più compatta la struttura e alleggerire la moto senza tradire la sont - facebook.com Vai su Facebook

ARC Raiders si rinnova con il Progetto Spedizione - Il 6 dicembre 2025 ha segnato un momento decisivo per tutti i Predoni di ARC Raiders: sta per aprirsi una nuova finestra di partenza, un’occasione unica per abbandonare Speranza e ricominciare ... Riporta techgaming.it

ARC Raiders: la nuova Expedition è in partenza ma vi costringe a ripartire da zero, o quasi - ARC Raiders sta per lanciare la sua prima Expedition, che consente ai giocatori di imbarcarsi in un'avventura tutta nuova ma ripartendo quasi da zero, con un nuovo Raider. Da msn.com

ARC Raiders è stato rinviato per tre anni perché “non era divertente”: cosa è successo dietro le quinte? - ARC Raiders doveva uscire anni fa, ma Embark Studios ha fermato tutto: “non era divertente”. Si legge su icrewplay.com