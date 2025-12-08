Arisa | Ho iniziato a usare le app di incontri ma chatto solo con stranieri L' ultima esperienza? Ero morbosa

Leggo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arisa rivela di aver iniziato a usare le app di incontri, preferendo chat con stranieri. Ricorda le sue esperienze, tra cui un episodio in cui si è sentita

«Mi fanno male le delusioni, sia in amore che in amicizia, ci metto un po' a riprendermi». Così parlava Arisa, dopo la fine dell'amore con Walter Ricci. Tuttavia, per la. 🔗 Leggi su Leggo.it

arisa ho iniziato a usare le app di incontri ma chatto solo con stranieri l ultima esperienza ero morbosa

© Leggo.it - Arisa: «Ho iniziato a usare le app di incontri, ma chatto solo con stranieri. L'ultima esperienza? Ero morbosa»

Altre letture consigliate

arisa ho iniziato usareArisa: «Ho iniziato a usare le app di incontri, ma chatto solo con stranieri. L'ultima esperienza? Ero morbosa» - «Mi fanno male le delusioni, sia in amore che in amicizia, ci metto un po' a riprendermi». Da leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Arisa Ho Iniziato Usare