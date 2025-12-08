Aria di Festa porta a Fiumicino solidarietà artigianato e spettacoli

Fiumicino, 8 dicembre 2025 – Atmosfera natalizia e tanta gioia hanno avvolto la VI edizione di “Aria di Festa”, l’iniziativa di solidarietà promossa da Il Cuore di Cristiano ODV-ETS, dedicata all’oncologia pediatrica e alla disabilità infantile. Al Salsedine di Fiumicino, una partecipazione calorosa e spirito comunitario hanno trasformato l’evento in un momento di condivisione molto atteso dalla cittadinanza. Tra artigianato e realtà territoriali. In via della Scafa 143, circa sessanta stand hanno animato la due giorni offrendo idee regalo e proposte creative per le festività. Artigiani, associazioni del territorio e realtà culturali hanno portato in mostra lavorazioni originali, manufatti e prodotti legati alle tradizioni locali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it