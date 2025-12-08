AREZZO, CERCANSI SINDACI CON PATENTE PER ROTTAMI — LA “MACCHINA COMUNE” ARRUGGINITA, SENZA BENZINA E CON NASTRO ADESIVO SUL MOTORE Arezzo – C’è chi sogna la fascia tricolore, la foto sul palco, il taglio del nastro col sorriso da pubblicità del dentifricio. Ma nessuno – dice Giacomo Nebbiai della FP CGIL – pare essersi accorto che la macchina del Comune non è una berlina fiammante, ma un vecchio Pandino ’84 che si spegne ai semafori e perde pezzi a ogni buca. Gli aspiranti sindaci fremono come bimbi sotto Natale, pronti a “governare la città”, ma nessuno sembra sapere che cavolo stanno per guidare. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, sindaci su “CarrettaComune” da rottamare