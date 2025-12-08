Archeologie a Cortona due giorni di conferenze internazionali sull’identità indigena
Arezzo, 8 dicembre 2025 – . Promosse dalla sede locale della Università di Alberta con la collaborazione del Kule Institute, esperti a confronto l’11 e 12 dicembre. Nuova edizione per Archeologie. Il convegno promosso dall’Università di Alberta torna l’11 e il 12 dicembre con il titolo «Origini e indigenità». L’iniziativa è organizzata dalla University of Alberta School in Cortona e dal Comune di Cortona, in collaborazione con il Kule Institute for Advanced Study, l’Accademia Etrusca e il Maec. La conferenza prende in esame l’interazione fra archeologia e indigenità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
5A Tecnico Turistico in uscita a Cortona e Castiglion Fiorentino per la costruzione del progetto “Itinerari toscani”, accompagnati dai Prof.ri Panichi e Donnini. Radici lontane, archeologia, Medioevo, Arte e ricchezze del territorio, per scoprire insieme la bellezza - facebook.com Vai su Facebook
I gioielli della nostra archeologia. Cortona regala millenni di storia. Museo diffuso di tumuli etruschi - di Laura LucenteCORTONA (Arezzo)Due tumuli etruschi maestosi sono il portale che ci conduce dentro la storia di questa terra: il Parco Archeologico accoglie il viaggiatore, si accorge di essere in un ... Riporta lanazione.it