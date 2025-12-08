Archeologie a Cortona due giorni di conferenze internazionali sull’identità indigena

Arezzo, 8 dicembre 2025 – . Promosse dalla sede locale della Università di Alberta con la collaborazione del Kule Institute, esperti a confronto l’11 e 12 dicembre. Nuova edizione per Archeologie. Il convegno promosso dall’Università di Alberta torna l’11 e il 12 dicembre con il titolo «Origini e indigenità». L’iniziativa è organizzata dalla University of Alberta School in Cortona e dal Comune di Cortona, in collaborazione con il Kule Institute for Advanced Study, l’Accademia Etrusca e il Maec. La conferenza prende in esame l’interazione fra archeologia e indigenità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

