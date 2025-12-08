Arbitro quindicenne aggredito dopo una partita Under 16 a Ginosa
ABBONATI A DAYITALIANEWS Calci e pugni dopo un’espulsione contestata. Una violenta aggressione ai danni di un arbitro minorenne di 15 anni ha segnato la fine della gara Ginosa–Hellas Laterza, valida per il campionato Allievi provinciali Under 16 e conclusa 3-0 per i padroni di casa. L’espulsione di un giocatore, non accolta positivamente da chi aveva assistito al match, avrebbe innescato la brutale reazione. L’assalto nel tunnel degli spogliatoi. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta mentre il giovane direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi. Da dietro il tunnel sarebbe sbucato un tesserato dell’Hellas Laterza, ancora in divisa, che avrebbe colpito l’arbitro con cinque pugni al volto e un calcio al ginocchio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
si gioca molto male,gli arbitraggi sono assolutamente mediocri,in campo si offendono di brutto,i "tifosi" della Fiorentina se la prendono con mogli e figli dei calciatori,un arbitro quindicenne-e non e' il primo-e' stato aggredito in Puglia:ma che calcio e' ? Vai su X
Ancora una volta violenza, di nuovo nei confronti di un arbitro giovanissimo. Questa volta ci troviamo nel campionato U16 Provinciale di Taranto: Nicola, 15 anni, è stato aggredito durante Ginosa-Hellas Laterza. Il giovane ragazzo ha riportato un ginocc - facebook.com Vai su Facebook
Ginosa-Laterza, partita giovanile: aggredito arbitro, trasportato all’ospedale. Ha 15 anni Dopo un'esplosione. Sospensione immediata per il calciatore - Partita di calcio giovanile, campionato federale. Scrive noinotizie.it