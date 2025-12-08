ABBONATI A DAYITALIANEWS Calci e pugni dopo un’espulsione contestata. Una violenta aggressione ai danni di un arbitro minorenne di 15 anni ha segnato la fine della gara Ginosa–Hellas Laterza, valida per il campionato Allievi provinciali Under 16 e conclusa 3-0 per i padroni di casa. L’espulsione di un giocatore, non accolta positivamente da chi aveva assistito al match, avrebbe innescato la brutale reazione. L’assalto nel tunnel degli spogliatoi. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta mentre il giovane direttore di gara stava rientrando negli spogliatoi. Da dietro il tunnel sarebbe sbucato un tesserato dell’Hellas Laterza, ancora in divisa, che avrebbe colpito l’arbitro con cinque pugni al volto e un calcio al ginocchio. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Arbitro quindicenne aggredito dopo una partita Under 16 a Ginosa