Arbitro 15enne aggredito in Puglia | stava dirigendo una partita di coetanei poi le botte L' Aia | Inaccettabile

Ha soltanto 15 anni ed è stato aggredito mentre arbitrava una partita di proprio compagni, in provinca di Taranto. L'incontro è quello tra Ginosa ed Hellas Laterza del campionato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Arbitro 15enne aggredito in Puglia: stava dirigendo una partita di coetanei, poi le botte. L'Aia: «Inaccettabile»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calcio Totale. Infraction Music · Dangerous Game. Calci e pugni ad #arbitro 15enne, aggredito da un dirigente accompagnatore durante una partita di allievi provinciali a #Siena. "Mio figlio è rimasto a terra per cinque minuti, forse anche privo di coscienza, se - facebook.com Vai su Facebook

Arbitro 15enne aggredito in Puglia: stava dirigendo una partita di coetanei, poi le botte. L'Aia: «Inaccettabile» - Ha soltanto 15 anni ed è stato aggredito mentre arbitrava una partita di proprio compagni, in provinca di Taranto. Come scrive quotidianodipuglia.it