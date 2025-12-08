Arbitro 15enne aggredito in Puglia | stava dirigendo una partita di coetanei poi le botte L' Aia | Inaccettabile

Quotidianodipuglia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha soltanto 15 anni ed è stato aggredito mentre arbitrava una partita di proprio compagni, in provinca di Taranto. L'incontro è quello tra Ginosa ed Hellas Laterza del campionato. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

