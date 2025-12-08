Arbitro 15enne aggredito a Ginosa in una partita di Under 16 | calci e pugni per un’espulsione
L’ occhio e il ginocchio gonfi, la paura. E chissà se tornerà in campo con la stessa divisa. Ha 15 anni l’ultimo arbitro aggredito in Italia. Un cartellino sventolato a un calciatore, giovanissimo anche lui, ed è scattata la violenza. È avvenuto durante la partita tra As Ginosa ed Hellas Laterza, valevole per il campionato Under 16 e terminata 3-0. Sabato pomeriggio, le squadre sono sul terreno di gioco dello stadio Teresa Miani di Ginosa: a un punto, il risultato è già sul 2-0, l’arbitro espelle un calciatore del Laterza. Il giovane protesta, ma sembra finita lì. Invece, ricostruisce il club di casa, a fine gara, “mentre il Ginosa festeggiava la vittoria sul terreno di gioco, nel tunnel che porta agli spogliatoi un tesserato del Laterza colpiva con calci e pugni” il giovane arbitro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
?VIOLENZA CONTRO ARBITRO 15ENNE IN PUGLIA? l’Aia denuncia. “Umiliazione per il calcio italiano” - facebook.com Vai su Facebook
Follia in Puglia, arbitro di 15 anni aggredito. L'AIA furiosa: "Nuovo scempio, serve provare vergogna!" Vai su X
Calcio, arbitro 15enne aggredito durante partita Under 16 tra Ginosa e Laterza: l’AIA denuncia episodio di violenza - Dopo il caso analogo in Calabria, un altro giovane direttore di gara finisce nel mirino durante una partita: l’Associazione Italiana Arbitri chiede interventi immediati e sanzioni da parte di istituzi ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive