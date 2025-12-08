Araujo potrebbe non giocare più nel Barcellona | Situazione più grave di quanto si pensi

Fanpage.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ronald Araujo potrebbe essere costretto a lasciare il Barcellona a causa di problemi di salute mentale, una situazione più grave di quanto si pensasse inizialmente. La sua assenza prolungata ha sollevato preoccupazioni tra i tifosi e i dirigenti blaugrana, alimentando timori che il difensore uruguaiano possa non tornare più in campo con la maglia catalana.

Ronald Araujo fermato per problemi di salute mentale: in Spagna temono che possa non tornare a giocare col Barcellona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

