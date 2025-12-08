Apre il Punto Salute a Pioltello | Aiuto e guida per i più anziani

Pioltello (Milano) – “ Per una visita bisogna aspettare anche un anno e, spesso, l’unica via per prenotare è digitale, significa escludere gli anziani”. Fnp Cisl apre il Punto Salute a Pioltello, un altro nodo della rete che il sindacato pensionati sta stringendo nell’hinterland per affrontare i problemi della sanità sul territorio: liste d’attesa infinite e difficoltà di accesso. La sede è in via Roma 48, lo sportello è aperto da qualche giorno. “L’obiettivo - dice Luigi Maffezzoli, segretario generale Fnp Cisl Milano Metropoli - è informare e orientare i cittadini, e i pensionati sono tra le categorie più fragili, in quella che sempre più spesso è una corsa a ostacoli: ricevere cure quando e dove se ne ha bisogno, sapere a chi rivolgersi e come fare quando ci sono problemi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

