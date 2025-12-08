Apre il Punto Salute a Pioltello | Aiuto e guida per i più anziani
Pioltello (Milano) – “ Per una visita bisogna aspettare anche un anno e, spesso, l’unica via per prenotare è digitale, significa escludere gli anziani”. Fnp Cisl apre il Punto Salute a Pioltello, un altro nodo della rete che il sindacato pensionati sta stringendo nell’hinterland per affrontare i problemi della sanità sul territorio: liste d’attesa infinite e difficoltà di accesso. La sede è in via Roma 48, lo sportello è aperto da qualche giorno. “L’obiettivo - dice Luigi Maffezzoli, segretario generale Fnp Cisl Milano Metropoli - è informare e orientare i cittadini, e i pensionati sono tra le categorie più fragili, in quella che sempre più spesso è una corsa a ostacoli: ricevere cure quando e dove se ne ha bisogno, sapere a chi rivolgersi e come fare quando ci sono problemi”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Apre il primo punto vendita dei supermercati Pro7
Apre il primo punto vendita dei supermercati Pro7
Good Boy: l'atteso horror dal punto di vista di un cane apre Alice nella città
Il Turco apre a Peschiera Borromeo: un nuovo punto di riferimento per kebab, grill e pizza Stamattina l’avvio del “giorno zero”, in attesa dell’inaugurazione ufficiale del 9 dicembre con panino kebab a 4 euro, per tutto il giorno #PeschieraBorromeo #IlTurco - facebook.com Vai su Facebook
Apre il Punto Salute a Pioltello: "Aiuto e guida per i più anziani" - L’iniziativa del sindacato, “un anno di attesa per una visita, prenotazioni online spesso scoglio insormontabile”. Segnala msn.com
Pioltello oltre le liste d’attesa, gli esami si fanno sotto casa: arriva il Camper della salute - Pioltello (Milano) – Il Camper della Salute è pronto, l’ambulatorio mobile lungo 6 metri farà esami sotto casa, davanti alle scuole, nelle piazze. Secondo ilgiorno.it
Pioltello, rivoluzione Servizi sociali. Apre lo sportello taglia-burocrazia: "Risposte rapide, dritti al problema" - La sindaca: orienterà le persone verso le opportunità di sostegno più corrette. Si legge su ilgiorno.it