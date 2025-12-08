Applausi per Buzzurro e per la danza aerea successo per Girgenti by night

Applausi per Francesco Buzzurro e per lo spettacolo conclusivo di danza aerea al Collegio dei Filippini: il centro storico ha aperto le sue porte a centinaia di persone che hanno vissuto un’esperienza unica. Il presidente della Pro Loco, Beniamino Biondi, ha commentato: "È stato un successo, già. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

