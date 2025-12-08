Applausi ad Atreju per Rom Braslavski rapito il 7 ottobre da Hamas e liberato dopo 738 giorni

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Un lungo applauso e una standing ovation ha salutato Rom Braslavski al suo arrivo sul palco di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Il 21enne israeliano stato rapito da Hamas il 7 ottobre 2022 e rilasciato dopo 738 giorni, grazie alla tregua raggiunta da Trump. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Applausi ad Atreju per Rom Braslavski, rapito il 7 ottobre da Hamas e liberato dopo 738 giorni

L’ex ostaggio Rom Baslavski ha parlato al pubblico di Atreju leggendo un testo nel quale ha raccontato gli orrori commessi da Hamas il 7 ottobre e le terribili violenze che gli sono state inflitte durante due anni di detenzione nella Striscia di Gaza. Quando i car - facebook.com Vai su Facebook

