Applausi ad Atreju per Rom Braslavski rapito il 7 ottobre da Hamas e liberato dopo 738 giorni

Iltempo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Un lungo applauso e una standing ovation ha salutato Rom Braslavski al suo arrivo sul palco di Atreju, la kermesse di FdI in corso a Roma. Il 21enne israeliano stato rapito da Hamas il 7 ottobre 2022 e rilasciato dopo 738 giorni, grazie alla tregua raggiunta da Trump. Atreju Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it

