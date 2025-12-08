Appalti Nato mandato arresto italiano

12.29 Emesso dalla Procura federale belga un mandato di arresto internazionale su un consulente e imprenditore italiano, Eliau Eluasvili di 60 anni.E'sospettato di aver agito per conto dell'azienda israeliana di tecnologia militare e difesa Elbit systems,in alcuni contratti stipulati con un'agenzia della Nato.L' uomo è ricercato per "corruzione attiva e partecipazione a un'organizzazione criminale". Oltre all'Italia, nell'indagine sono coinvolti magistrati e polizia di altri sei paesi. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Appalti Nato, dal Belgio scatta il mandato di arresto su un italiano. Media: "Ricercato per corruzione e organizzazione criminale". #ANSA Vai su X

Corruzione all’ombra della NATO? Quando militarismo e affari si muovono tra gli appalti - facebook.com Vai su Facebook

Difesa militare e appalti della Nato truccati, dal Belgio un mandato di arresto per un imprenditore italiano. Ecco chi è - La Procura federale belga ha emesso un mandato di arresto internazionale su un consulente e imprenditore italiano: si chiama Eliau Eluasvili ... Riporta affaritaliani.it