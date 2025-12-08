Appalti Nato inchiesta in Belgio | mandato d’arresto per un italiano

Lastampa.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Media: è sospettato di aver agito per conto di un’azienda israeliana di tecnologia militare e difesa in alcuni importanti contratti stipulati con un'agenzia della Nato finiti sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Lastampa.it

appalti nato inchiesta in belgio mandato d8217arresto per un italiano

© Lastampa.it - Appalti Nato, inchiesta in Belgio: mandato d’arresto per un italiano

News recenti che potrebbero piacerti

Appalti Nato, dal Belgio mandato d’arresto su imprenditore italiano - Nel mirino della Procura federale di Bruxelles Eliau Eluasvili, sospettato di aver agito per conto della società israeliana Elbit Systems ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Appalti Nato Inchiesta Belgio