Appalti Nato inchiesta in Belgio | mandato d’arresto per un italiano
Media: è sospettato di aver agito per conto di un’azienda israeliana di tecnologia militare e difesa in alcuni importanti contratti stipulati con un'agenzia della Nato finiti sotto inchiesta. 🔗 Leggi su Lastampa.it
Appalti Nato, dal Belgio mandato d’arresto su imprenditore italiano - Nel mirino della Procura federale di Bruxelles Eliau Eluasvili, sospettato di aver agito per conto della società israeliana Elbit Systems ... Secondo ilsole24ore.com