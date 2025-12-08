Antropova | La prima volta al Mondiale per Scandicci | andiamo a giocarcela e a divertirci

8 dic 2025

L'azzurra alla vigilia dell'appuntamento brasiliano di San Paolo (9-14 dicembre): "Previsioni? Lascio farle agli altri. Olimpiadi, Mondiali con la Nazionale, campionato, Champions e questo Mondiale col club. Stanca? No, tutto bellissimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

