Antropova | La prima volta al Mondiale per Scandicci | andiamo a giocarcela e a divertirci
L'azzurra alla vigilia dell'appuntamento brasiliano di San Paolo (9-14 dicembre): "Previsioni? Lascio farle agli altri. Olimpiadi, Mondiali con la Nazionale, campionato, Champions e questo Mondiale col club. Stanca? No, tutto bellissimo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#RMvolley Dopo il successo per 3-0 sulle rumene dell’Alba Blaj, ottenuto nel primo turno europeo, la squadra di coach Marco Gaspari ha conquistato anche la prima trasferta europea della stagione, superando le francesi del Volero Le Cannet per 1-3, al termi - facebook.com Vai su Facebook
Antropova: "La prima volta al Mondiale per Scandicci: andiamo a giocarcela e a divertirci" - Olimpiadi, Mondiali con la Nazionale, campionato, Champions e questo Mondiale co ... Secondo msn.com