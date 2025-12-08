Antifascismo conservatore | il caso Passaggio al Bosco rompe la recinzione morale
Roma, 8 dic – Il caso (anche se pare imbarazzante dover usare questo termine) di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi è stato raccontato come l’ennesima battaglia di difesa democratica. Appelli, raccolte firme, defezioni illustri, sdegno mediatico. La solita scena in cui il gesto più importante non è argomentare contro un’idea, ma impedirle di essere presente nello spazio legittimo. E in questo la polemica ha finito per mostrare qualcosa di più interessante del catalogo di uno stand: il vero volto dell’antifascismo militante contemporaneo che, in ultima analisi, si rivela come unastruttura di legittimazione attraverso un nemico creato su misura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondisci con queste news
Pasolini e la cultura della destra Che la cultura conservatrice con Pasolini sia sempre stata molto a proprio agio è un dato acquisito. Pur nel suo antifascismo assoluto, estremo e radicale, ma contraddittorio, come tutto il suo modo di pensare e con tutta la sua i - facebook.com Vai su Facebook
"Intellò in stile Fahrenheit 451", sul Secolo d'Italia uno speciale sul caso 'Passaggio al bosco' - 'L’appello degli intellò e del codazzo dei morti di fama contro la presenza dei tipi di Passaggio al bosco alla fiera nazionale della piccola editoria a Roma certifica la stagione senile, quella più b ... Segnala adnkronos.com