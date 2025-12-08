Roma, 8 dic – Il caso (anche se pare imbarazzante dover usare questo termine) di Passaggio al Bosco a Più libri più liberi è stato raccontato come l’ennesima battaglia di difesa democratica. Appelli, raccolte firme, defezioni illustri, sdegno mediatico. La solita scena in cui il gesto più importante non è argomentare contro un’idea, ma impedirle di essere presente nello spazio legittimo. E in questo la polemica ha finito per mostrare qualcosa di più interessante del catalogo di uno stand: il vero volto dell’antifascismo militante contemporaneo che, in ultima analisi, si rivela come unastruttura di legittimazione attraverso un nemico creato su misura. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Antifascismo conservatore: il caso Passaggio al Bosco rompe la recinzione morale