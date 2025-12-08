Anticipazioni Grande Fratello dell’8 dicembre semifinale agguerrita con inquilini al televoto flash

Il Grande Fratello sta arrivando alle sue battute finali: uno dei reality più longevi della televisione italiana si appresta a chiudere i battenti anche in questa edizione 2025 capitanata dall’inossidabile Simona Ventura. Con la conduttrice al timone, il reality prodotto da Endemol Shine Italy in onda su Canale5 ha vissuto un’ edizione altalenante, con momenti interessanti a fronte di un generale calo degli ascolti. Ora però la Casa più spiata d’Italia è pronta ad accendere di nuovo le ultime dinamiche e regalare al pubblico una semifinale da ricordare. Lunedì 8 dicembre si gioca il tutto per tutto: eliminazioni clamorose, televoti serratissimi e colpi di scena destinati a stravolgere gli equilibri tra i concorrenti. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello dell’8 dicembre, semifinale agguerrita con inquilini al televoto flash

