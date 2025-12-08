Anticipazioni Grande Fratello 8 dicembre | chi saranno i finalisti?
Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy, in onda stasera 8 dicembre su Canale 5. Grande Fratello, anticipazioni dell’8 dicembre. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una semifinale piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico. Nessuno è al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Grande Fratello, anticipazioni semifinale dell'8 dicembre : https://blstg.news/eY6G/ Mancano pochi giorni alla fine del Grande Fratello: lunedì 8 dicembre andrà in onda la semifinale, mentre la settimana successiva sarà decretato il vincitore dell'edizione 2 - facebook.com Vai su Facebook
Grande Fratello, anticipazioni semifinale: terremoto al televoto, sei eliminati e pioggia di polemiche - Oggi lunedì 8 dicembre 2025 va in scena la penultima puntata del Grande Fratello: pioggia di addii, nomination, sondaggi, chi viene eliminato e chi va in finale ... Secondo libero.it