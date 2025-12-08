Anticipazioni Grande Fratello 8 dicembre | chi saranno i finalisti?

Nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy, in onda stasera 8 dicembre su Canale 5. Grande Fratello, anticipazioni dell’8 dicembre. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli. Una semifinale piena di colpi di scena: inizia la corsa verso la vittoria e la metà degli inquilini dovrà lasciare la Casa stasera stessa. Chi saranno i finalisti? E chi invece dovrà abbandonare il sogno a un passo dal traguardo? La scelta definitiva è nelle mani del pubblico. Nessuno è al sicuro, nemmeno i due finalisti già proclamati, Jonas e Giulia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

