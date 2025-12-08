Anticipazioni Beautiful Dal 15 Al 20 Dicembre 2025 | Finn in crisi | il passato di Sheila torna a tormentarlo!

Anticipazioni Beautiful Dal 15 Al 20 Dicembre 2025: Una scoperta inattesa riapre l'incubo legato a Sheila mentre il sospetto di uno scambio di identità con Sugar mette in crisi le certezze dei Forrester e destabilizza Finn che si ritrova diviso tra il lutto e la crescente inquietudine per ciò che potrebbe essere accaduto davvero mentre Steffy teme che il passato possa tornare a sconvolgere la loro vita proprio quando sembrava tutto finito e Deacon continua la sua ricerca deciso a scoprire una verità capace di cambiare per sempre i destini di tutti.

