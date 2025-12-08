anteprima dellanime di one piece svela la gigantesca figura di joyboy

Il character design di One Piece si distingue per la rappresentazione di figure che, spesso, superano i limiti umani, creando personaggi di dimensioni impressionanti e dai tratti distintivi. Recenti approfondimenti e anticipazioni della serie suggeriscono che il misterioso Joyboy, figura centrale nel contesto del Vuoto Secolare, possa avere caratteristiche fisiche che vongono oltre la corporeità umana classica. dimensioni di joyboy e la sua natura enigmatica. indizi visivi e riferimenti nelle ultime puntate. Nel preview dell’episodio #1153 di One Piece, si evidenziano brevi scene in cui vengono mostrati i ricordi di Emet, durante un flashback con Joyboy, che sottolineano la sua altezza superiore rispetto a quella di un essere umano comune o di un humanoide. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

