Another Love replica puntata 8 dicembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento oggi – lunedì 8 dicembre – la soap turca Another Love.  Nella puntata odierna Tahir, dopo aver scoperto della finta gravidanza di Nuray, manda via quest’ultima da casa e la invita a non farsi più vedere. Sadik decide di tendere una trappola a Kenan. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 46 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

