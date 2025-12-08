animali domestici nella legge di bilancio un emendamento per detrarre le polizze veterinarie

A partire dal 2026 le polizze sanitarie per gli animali domestici potrebbero essere detraibili. Usiamo ancora il condizionale, perché si tratta di un emendamento alla Legge di Bilancio a prima firma Manfredi Potenti (Lega), sottoscritto dai colleghi di partito Elena Testor e Marco Dreosto, che al momento è ancora al vaglio del Parlamento. – Notizie.com Ma se il provvedimento passasse, dal prossimo gennaio il premio delle polizze sanitarie veterinarie per i nostri pet, potrebbero essere detratti ai fini Irpef del 19% su un importo complessivo annuo fino a 150 euro. 🔗 Leggi su Notizie.com

