Animal Crossing 3.0 Update e Switch 2 Upgrade | differenze principali e novità

Recentemente sono stati annunciati due importanti aggiornamenti per Animal Crossing: New Horizons. Da un lato un nuovo aggiornamento gratuito, la versione 3.0, dall’altro un upgrade a pagamento pensato per la futura console Switch 2. Mentre il primo porta una serie di novità senza costi aggiuntivi, il secondo promette miglioramenti grafici e funzionalità esclusive riservate ai possessori di Switch 2. La presenza di queste due novità si confonde in alcuni aspetti, ma la differenza principale riguarda le modalità di accesso e i contenuti offerti. contenuti dell’aggiornamento 3.0 di animal crossing: new horizons. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

