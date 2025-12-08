Angelus 8 dicembre 2025 Papa Leone | il dono dell’Immacolata si rinnova nel Battesimo
Nella solennità dell’Immacolata Concezione papa Leone XIV ha recitato l’Angelus in piazza San Pietro ricordando una cosa importantissima ovvero che il dono dell’Immacolata è rinnovato per noi nel Battesimo. È la prima solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria del pontificato di papa Leone XIV e come è consuetudine ha recitato l’Angelus dalla finestra del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Altre letture consigliate
#Roma #eventi Domani 8 dicembre Angelus a San Pietro, la viabilità romamobilita.it/it/node/27145 Vai su X
PAPA LEONE XIV° ANGELUS PIAZZA SAN PIETRO II Domenica di Avvento, 7 dicembre 2025: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa seconda domenica di Avvento ci annuncia la venuta del Regno di Dio (cfr Mt 3,1-12). Prima di Gesù, co - facebook.com Vai su Facebook
Immacolata Concezione, Angelus e Atto di Venerazione/ Diretta video con Papa Leone XIV: appello alla Madonna - Diretta video streaming Atto di Venerazione a Maria presso la statua dell'Immacolata Concezione a Roma: oggi 8 dicembre con Papa Leone XIV ... Si legge su ilsussidiario.net