Angelus 8 dicembre 2025 Papa Leone | il dono dell’Immacolata si rinnova nel Battesimo

Lalucedimaria.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella solennità dellImmacolata Concezione papa Leone XIV ha recitato l’Angelus in piazza San Pietro ricordando una cosa importantissima ovvero che il dono dell’Immacolata è rinnovato per noi nel Battesimo. È la prima solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria  del pontificato di papa Leone XIV e come è consuetudine ha recitato l’Angelus dalla finestra del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

angelus 8 dicembre 2025 papa leone il dono dell8217immacolata si rinnova nel battesimo

© Lalucedimaria.it - Angelus 8 dicembre 2025, Papa Leone: il dono dell’Immacolata si rinnova nel Battesimo

Altre letture consigliate

angelus 8 dicembre 2025Immacolata Concezione, Angelus e Atto di Venerazione/ Diretta video con Papa Leone XIV: appello alla Madonna - Diretta video streaming Atto di Venerazione a Maria presso la statua dell'Immacolata Concezione a Roma: oggi 8 dicembre con Papa Leone XIV ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Angelus 8 Dicembre 2025