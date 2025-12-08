Nella solennità dell’Immacolata Concezione papa Leone XIV ha recitato l’Angelus in piazza San Pietro ricordando una cosa importantissima ovvero che il dono dell’Immacolata è rinnovato per noi nel Battesimo. È la prima solennità dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria del pontificato di papa Leone XIV e come è consuetudine ha recitato l’Angelus dalla finestra del. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Angelus 8 dicembre 2025, Papa Leone: il dono dell’Immacolata si rinnova nel Battesimo