Oggi, lunedì 8 dicembre, i riflettori tornano ad accendersi sul delitto di Garlasco. A Lo Stato delle Cose, il programma di Massimo Giletti in onda su Rai 3, verranno presentati nuovi e delicatissimi sviluppi sull’indagine che, a distanza di anni, continua a sollevare interrogativi e polemiche. Al centro della puntata ci saranno gli esiti aggiornati delle analisi sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi, un elemento che potrebbe ridisegnare lo scenario investigativo e rafforzare la posizione della Procura di Pavia nell’inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. Secondo quanto trapela, la nuova perizia genetica depositata indicherebbe una compatibilità del materiale biologico con una linea familiare maschile riconducibile proprio alla famiglia di Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, scacco matto di Giletti? "Indizi plurimi"