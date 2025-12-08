Andrea Di Castro in Cromosoma X alle officine culturali Ergot

Lecceprima.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 dicembre 2025 alle Officine Culturali Ergot di Lecce, Andrea Di Castro presenta

Stand Up Comedy Lecce presentaAndrea Di Castro in* Cromosoma X *Stand Up Comedy Show?? QUANDO?Mercoledì 17 dicembre 2025Ingresso ore 21:00?PRESSOOfficine Culturali Ergot - P.tta Falconieri, 1b, LecceEvento con posti limitati e non numeratiIL LINK ALLA BIGLIETTERIA: https:link.dice. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

