Andarsene? Quando un volo serve a non partire al Gruppo Abele

Torinotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una performance originale ideata con i detenuti stessi su temi dell’attesa e della necessità di ricostruire, fondamentali per la loro condizione detentiva e la loro condanna. “Andarsene? Quando un volo serve a non partire” sarà proposto il 17 dicembre presso il Gruppo Abele (corso Trapani 91b a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Andarsene Volo Serve Partire