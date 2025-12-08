Andarsene? Quando un volo serve a non partire al Gruppo Abele
Una performance originale ideata con i detenuti stessi su temi dell’attesa e della necessità di ricostruire, fondamentali per la loro condizione detentiva e la loro condanna. “Andarsene? Quando un volo serve a non partire” sarà proposto il 17 dicembre presso il Gruppo Abele (corso Trapani 91b a. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Approfondisci con queste news
Durante un recente volo, un Labrador Retriever — cane guida al fianco del suo padrone — si è sdraiato tranquillamente nel corridoio dell’aereo, addormentandosi e commuovendo i passeggeri. Anastasia, un’assistente di volo, ha immortalato la scena e l’ha c - facebook.com Vai su Facebook