Anche per Stranger Things è finita la magia?
Chi scrive sa bene che, secondo i più esperti e raffinati, la serie Stranger Things, tornata sugli schermi con la quinta e ultima stagione dopo tre anni di attesa, tende a celebrarsi e a ripetersi già dalla seconda stagione. Io non la penso così; anzi, ogni volta che la partita è ripresa, i fratelli Duffer, anima creativa di Hawkins, hanno saputo sorprendermi ampliando lo sguardo e l’orizzonte della narrazione, senza mai perdere quella magia alla Steven Spielberg che la rende divertente. Nei suoi momenti migliori, come nella quarta stagione, la serie ha evocato il meglio di Avengers: Infinity War o persino di Endgame: opere capaci di far saltare il pubblico dalla sedia, travolto dall’entusiasmo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
