Anche dopo 30 anni i completi di Robert De Niro in Casinò sono una gioia per gli occhi

Gqitalia.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Probabilmente non ricordate gli abiti che Robert De Niro indossava in Heat. Non dovreste. Erano grigi, semplici, pensati per passare inosservati. Esattamente ciò di cui il suo personaggio aveva bisogno. Ma solo tre settimane prima, quando Casinò arrivò al cinema, il guardaroba di De Niro aveva preso la direzione opposta. Nel kolossal di Scorsese ambientato a Las Vegas, De Niro interpreta Sam “Ace” Rothstein, un personaggio basato sul boss del casinò Frank “Lefty” Rosenthal, mentre cerca di mantenere a galla il suo impero e tenere sotto controllo il suo migliore amico fuori di testa e l’ex moglie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

anche dopo 30 anni i completi di robert de niro in casin242 sono una gioia per gli occhi

© Gqitalia.it - Anche dopo 30 anni i completi di Robert De Niro in Casinò sono una gioia per gli occhi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Giancarlo Siani, 40 anni dopo: Napoli e l’Italia non dimenticano il suo coraggio per la verità

Giuseppa Cuva morta a 57 anni dopo l’operazione alla tiroide: c’è un esposto, e il funerale già fissato a Turano può aspettare

Strage della funivia del Mottarone, epilogo choc: 14 morti, ma dopo 4 anni nessuno andrà in carcere. La rabbia dei familiari: “Ecco cosa vale una vita”

Un JRPG horror NES riemerge dopo 30 anni, ora giocabile gratis - Un progetto Namco degli anni ’90 torna alla luce: un inquietante JRPG per Famicom mai pubblicato, oggi finalmente giocabile. spaziogames.it scrive

dopo 30 anni completiAddio alla vecchia finestra Esegui: Windows 11 introduce un redesign storico dopo 30 anni - La finestra Esegui di Windows riceve il primo grande aggiornamento dopo tre decenni: una versione moderna basata su Fluent Design, con input più ampio, cronologia integrata e supporto completo ai temi ... Lo riporta msn.com

dopo 30 anni completiAddio X11 dopo 30 anni: KDE Plasma entra nell’era Wayland con Plasma 6.8 - Wayland rivoluziona prestazioni, stabilità e compatibilità su Linux. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Dopo 30 Anni Completi