Anche dopo 30 anni i completi di Robert De Niro in Casinò sono una gioia per gli occhi

Probabilmente non ricordate gli abiti che Robert De Niro indossava in Heat. Non dovreste. Erano grigi, semplici, pensati per passare inosservati. Esattamente ciò di cui il suo personaggio aveva bisogno. Ma solo tre settimane prima, quando Casinò arrivò al cinema, il guardaroba di De Niro aveva preso la direzione opposta. Nel kolossal di Scorsese ambientato a Las Vegas, De Niro interpreta Sam “Ace” Rothstein, un personaggio basato sul boss del casinò Frank “Lefty” Rosenthal, mentre cerca di mantenere a galla il suo impero e tenere sotto controllo il suo migliore amico fuori di testa e l’ex moglie. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

