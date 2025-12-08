Amici ex ballerino contro gli autori e i coreografi | il motivo
Negli anni Maria De Filippi ha raccontato l’amore in tutte le sue sfumature, dentro la scuola di Amici, però, il tema torna ciclicamente. Le storie etero hanno spesso occupato i daytime, mentre l’amore tra persone dello stesso sesso è comparso meno, e quasi sempre attraverso l’arte. Da qui la scintilla: un post dell’ex allievo Samuele Barbetta riaccende il confronto. Riccardo Stimolo ha lasciato Amici 25? Amici 25: la richiesta di Samuele Barbetta. Sui social l’ex allievo di Amici 20 ha scritto: “ Amici, ma un passo a due romantico non etero non sarebbe ora di farlo ogni tanto?! ”. Una domanda diretta agli autori e ai coreografi del programma, che invita a inserire più spesso un immaginario sentimentale LGBTQ nelle coreografie, non solo come esercizio di stile, ma come racconto vero e proprio. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
