Amer Matar | Non vogliono far sapere la verità sul regime

Ilfoglio.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Fino a stamattina, mia madre mi ha chiesto al telefono se tra le foto del Damascus Dossier avevo trovato quella di mio fratello, catturato dall’Isis. Anche se sembra illogico, perché quei file rig. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

amer matar non vogliono far sapere la verit224 sul regime

© Ilfoglio.it - Amer Matar: “Non vogliono far sapere la verità sul regime”

Altri contenuti sullo stesso argomento

amer matar vogliono farAmer Matar: “Non vogliono far sapere la verità sul regime” - Nei Damascus Dossier ci sono anche diecimila foto dei corpi dei dissidenti martoriati dal regime. Secondo ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Amer Matar Vogliono Far