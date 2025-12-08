Amelia | Se credo allo scudetto? Si Allegri conosce la piazza e sa come si vince

Marco Amelia, ex portiere del Milan, ha espresso fiducia nella possibilità dello scudetto per il Milan, sottolineando la conoscenza di Allegri della piazza e delle dinamiche vincenti. In un’intervista a SportItalia, Amelia ha commentato le prospettive dei rossoneri sotto la guida del tecnico toscano, evidenziando la fiducia nelle capacità del team e dell’allenatore.

Intervistato dai microfoni di SportItalia, l'ex giocatore del Milan Marco Amelia ha parlato dei rossoneri di Allegri in chiave scudetto: le sue parole in merito.

Amelia: “Allegri? Svolta positiva dal primo momento in cui è arrivato” - Marco Amelia: "Con Allegri da marzo in poi tutto l’ambiente ci crederà di più e quando poi ci sarà da dare lo sprint tutti sapranno gestirlo al meglio”. Da msn.com