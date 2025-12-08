MILANO – “Attaccare l’intero Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Milano, che oggi viene insignito dell’Ambrogino d’Oro, chiedendo che sia negata questa doverosa e giusta onorificenza, è gravissimo. Significa, con un procedimento in corso e la verità tutta ancora da stabilire, fare un’inaccettabile opera di giustizia sommaria. Questo reparto, da sempre, opera con onore, coraggio e dedizione assoluta per garantire la sicurezza dei milanesi. Attaccarlo in blocco vuol dire infangare il lavoro di uomini e donne che ogni giorno rischiano la vita per proteggere la nostra. Abbiamo grande rispetto per il lavoro dei magistrati e la giustizia farà il suo corso. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Ambrogino d’oro: Ronzulli, “Gravissimo attaccare i carabinieri di Milano”