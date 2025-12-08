Ambrogino ai carabinieri capogruppo dei Verdi con maglietta di Ramy

Milanotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protesta per il caso Ramy da parte del capogruppo dei Verdi a Milano, Tommaso Gorini, durante la cerimonia di consegna degli Ambrogini d'oro al Teatro Dal Verme, domenica mattina. Mentre durante la cerimonia veniva premiato, tra gli altri, il Nucleo radiomobile dei carabinieri, Gorini ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

ambrogino carabinieri capogruppo verdiA Milano polemiche per l'Ambrogino ai carabinieri, manifesto e t-shirt per Ramy - Il sindaco Sala: 'Lui merita giustizia, ma no a classifiche buoni e cattivi' (ANSA) ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ambrogino Carabinieri Capogruppo Verdi