Ambrogini premiati i carabinieri Ma spunta la maglietta per Ramy
Mingoia Polemica nel segno di Ramy per l’attestato di benemerenza al Nucleo Radiomobile dei carabinieri. Standing ovation, invece, per la Medaglia d’Oro Christian Di Martino, l’agente della Polizia di Stato che l’8 maggio 2024 venne accoltellato alla stazione di Lambrate da un extracomunitario. La cerimonia di consegna degli Ambrogini d’oro 2025 che si è svolta ieri mattina al Teatro Dal Verme ha avuto più volti. Dallo scontro politico al riconoscimento unanime. Come da previsioni della vigilia, si è parlato, e molto, di Ramy Elgaml, il diciannovenne egiziano morto il 24 novembre 2024 nello schianto dello scooter guidato dall’amico Fares Bouzidi, al termine di una fuga di otto chilometri dalle pattuglie del Radiomobile dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
