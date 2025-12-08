Amarezza Una bella Imolese si arrende al 90’
DESENZANO 4 IMOLESE 3 DESENZANO: Fratti, Tomaselli (9’ st Gasperi) Brighenti (45’ st Ntube), Gabbianelli (41’ st Cardella), Bakayoko, Andreis, Bovolon (42’ st Antonelli), Procaccio (25’ st Barranca), Arpino, Parlato, Baraye. A disp. Rizzi, Antonciuc, Savalli, Turelli. All. Gaburro. IMOLESE: Salgado; Bellucci, Ricci, Elefante; Barnabà, Dragoi (41’ st Vasconcellos), Manzoni, De Chiara (15’ st Ayari); Capozzi (15’ st Manes) Mattiolo; Rizzi. A disp. Cipi, Leveh, Embalo, Benincasa, Serra. All. Potepan. Arbitro: Carrisi di Padova. Reti: 14’ pt e 35’ st Rizzi, 19’ pt Brighenti, 29’ pt Mattiolo, 40’ pt e 45’ st Arpino, 8’ st Bakayoko. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
