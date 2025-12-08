Amare Brahms a Pechino
Pechino. Dev’essere una forma di riguardo per la musica e gli interpreti o forse solo per l’etichetta, rovescio fin troppo prescrittivo a sua volta degli applausi a comando che i nostri ta. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il 6 dicembre 1881 ebbe luogo la prima esecuzione assoluta (per la Tonhalle-Gesellschaft) nella Tonhalle di Zurigo di "Nänie" ("Auch das Schöne muß sterben") op. 82, cantata in re maggiore di Johannes Brahms. Testo di Friedrich Schiller. Dirigeva il Compo - facebook.com Vai su Facebook
