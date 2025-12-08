Amanda Lear a Domenica In | David Bowie non era bello ma affascinante Lui mi ha spinto a cantare
Ospite di un'intensa intervista a Domenica In con Mara Venier, Amanda Lear si è raccontata tra carriera e vita privata: "Quando ho incontrato David Bowie sono stata affascinata da un ragazzo che non mi piaceva per niente, non era bello: magrolino, un po' bianco, un occhio si e un occhio no. Ma una volta truccato era tutta un'altra cosa, era squisito. Lo devo ringraziare perché è lui che mi ha spinto a cantare, lui è stato il primo", ha raccontato l'attrice e cantante.
