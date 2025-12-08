Alunno spinto durante la ricreazione riporta frattura al braccio | il Tribunale condanna la scuola a risarcire quasi 9mila euro per mancata vigilanza

Un alunno di quarta elementare, spinto durante la ricreazione, ha riportato una frattura al braccio. Il Tribunale ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento di quasi 9.000 euro per mancata vigilanza, riconoscendo la responsabilità della scuola nell’incidente avvenuto nella mensa scolastica il 17 giugno 2019.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato al risarcimento dei danni subiti da un alunno di quarta elementare caduto nella mensa scolastica durante la pausa ricreativa del 17 giugno 2019. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

