Almanacco | Lunedì 8 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Lunedì 8 dicembre, nel calendario gregoriano, segna il 343° giorno dell’anno e la celebrazione della Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Mancano 23 giorni alla fine del 2023. In questo articolo, rivivremo eventi storici, compleanni e proverbi legati a questa data, offrendo uno sguardo sulle tradizioni e curiosità del giorno.

Lunedì 8 dicembre è il 343° giorno del calendario gregoriano, mancano 23 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine MariaProverbio di DicembreChi si rinnova per Maria, scampa la malattiaAccadde oggi1841 – A.

Mark David Chapman uccide l'ex Beatle John Lennon, Nathan Gale uccide il chitarrista heavy metal Dimebag Darrell e altre tre persone durante un concerto dei Damageplan all'Alrosa Villa a Columbus