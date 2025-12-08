Almanacco di lunedì 8 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno
Lunedì 8 Dicembre è il 343° giorno del calendario gregoriano, mancano 23 giorni alla fine dell’anno.Santo del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Proverbio: Chi si rinnova per Maria, scampa la malattiaAccadde oggi1841 – A Torino San Giovanni Bosco inizia la fondazione del suo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Almanacco | Lunedì 8 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Mark David Chapman uccide l'ex Beatle John Lennon, Nathan Gale uccide il chitarrista heavy metal Dimebag Darrell e altre tre persone durante un concerto dei Damageplan all'Alrosa Villa a Columbus nell ... modenatoday.it scrive
Lunedì 8 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Santi del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria Etimologia: Immacolata, come Concetta, è un nome recente, diffusosi dopo l’istituzione del dogma dell’Immacolata Concezione da parte ... Si legge su trevisotoday.it