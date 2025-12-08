Almanacco 8 dicembre Immacolata | sapete quali pale d’altare a Firenze raccontano il dogma?
Firenze, 8 dicembre 2025 - L’8 dicembre la Chiesa cattolica celebra l’Immacolata concezione di Maria. È una delle più importanti festività mariane, insieme all’Annunciazione (25 marzo) e all’Assunzione (15 agosto). Non tutti sanno però che è una festa istituita relativamente di recente. Solo l’8 dicembre del 1854 Papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus” proclamò l’Immacolata Concezione dogma di fede. E cosa significa esattamente “Immacolata Concezione”? E perché fu proclamata così “tardi”? Questo dogma afferma che Maria, madre di Dio, è stata l’unico essere umano ad essere nato risparmiato dalla macchia dal peccato originale; Dio l’ha preservata sin dal primo istante del suo concepimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
