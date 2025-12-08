Alloggi Erp 578 ancora vuoti Ristrutturazioni al rallentatore | Servono 15 milioni per i lavori
di Antonio Passanese FIRENZE Una delle ferite aperte della questione abitativa a Firenze resta quella degli alloggi popolari vuoti e non assegnati. Case esistenti che però necessitano di lavori di ristrutturazione. Una situazione che ha assunto in certi casi i contorni di una vicenda kafkiana. Ad oggi sono 578 gli alloggi Erp (Edilizia Residenziale Pubblica) non disponibili per l’assegnazione perché hanno bisogno di interventi strutturali o funzionali (ma lo scorso anno ne erano 800), mentre 43 abitazioni sono state assegnate nelle ultime settimane grazie a lavori già completati. Le zone in cui si concentrano la maggior parte di queste case sono Isolotto, Brozzi, Le Piagge, ma il fenomeno riguarda tutti i quartieri della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
