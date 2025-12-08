Allenamento Inter Chivu preoccupato per quel giocatore Ci sarà a Liverpool? La situazione non lascia dubbi

Allenamento Inter: preoccupazione per Akanji in vista del Liverpool. La situazione non lascia dubbi Brutte notizie per Cristian Chivu e per l’Inter, a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Liverpool. Durante l’allenamento Inter di rifinitura ad Appiano Gentile, Manuel Akanji, difensore svizzero e tra i giocatori più esperti della rosa nerazzurra, non . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Allenamento Inter, Chivu preoccupato per quel giocatore. Ci sarà a Liverpool? La situazione non lascia dubbi

. @Inter | Manuel Akanji assente all'allenamento a causa di una sindrome influenzale Vai su X

